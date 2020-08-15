Экс-нардеп Фирсов идет в мэры Киева
Об этом Фирсов сообщил в facebook.
По его словам, он будет баллотироваться от партии "Экологическая альтернатива".
"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая альтернатива", - написал Фирсов.
Он назвал мотивом этого решения то, что ни одна политическая сила Украины сегодня не предлагает четкого решения экологических проблем.
"На слуху что угодно - тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", - пояснил Фирсов.
Егор Фирсов занимал должность исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции и был народным депутатом VII и VIII созывов.
- Напомним, 11 августа партия "Голос" выдвинула шоумена Сергея Притулу кандидатом в мэры Киева.
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