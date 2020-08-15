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Espreso.tvОбществоЭкс-нардеп Фирсов идет в мэры Киева

Экс-нардеп Фирсов идет в мэры Киева


фото: facebook
Бывший народный депутат Егор Фирсов заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах городского головы Киева

Об этом Фирсов сообщил в facebook.

По его словам, он будет баллотироваться от партии "Экологическая альтернатива".

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая альтернатива", - написал Фирсов.

Он назвал мотивом этого решения то, что ни одна политическая сила Украины сегодня не предлагает четкого решения экологических проблем.

"На слуху что угодно - тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", - пояснил Фирсов.

Егор Фирсов занимал должность исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции и был народным депутатом VII и VIII созывов.

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