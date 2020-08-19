"Ференцварош" Реброва вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

19 августа, 2020, 21:49

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" победил шведский "Юргорден" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дубль в матче сделал полузащитник Токмак Нгуен. Норвежец отличился на 33-й и 62-й минутах матча. Украинский хавбек Игорь Харатин провел на футбольном поле все 90 минут.

Во втором квалификационном раунде команда украинского тренера Сергея Реброва сыграет против шотландского "Селтика".

Лига чемпионов

Первый квалификационный раунд

19 августа, среда

"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) 2:0

Голы: Нгуен, 33, 62

18 августа в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов Брестское "Динамо" победило казахстанскую "Астану" со счетом 6:3 .