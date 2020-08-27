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Espreso.tvОбществоКарантин в Черновцах: город восстановил работу общественного транспорта

Карантин в Черновцах: город восстановил работу общественного транспорта


фото: reuters
В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне распространения COVID-19, 27 августа возобновили работу общественного транспорта в режиме спецперевозок

Об этом рассказал заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман, передает "Укринформ".

"Общественный транспорт сейчас движется в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки, все двигаются. В первую очередь, возможность пользоваться транспортом должны иметь те жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - врачи, работники коммунальных предприятий и пр. Но если будет возможность взять другие категории людей, пожалуйста, но только на сидячие места ", - сказал Сирман.

Этому решению предшествовали длительные переговоры представителей органов местного самоуправления с полицией. Ранее в комментарии журналистам руководитель патрульной полиции Черновицкой области Олег Йосыпив объяснил, что они будут контролировать соблюдение перевозчиками санитарно-эпидемических норм.

"Мы пообщались и пришли к согласию относительно того вопроса, что все, кто осуществляет спецперевозки, должны упорядочить все документы и разрешения и, безусловно, мы должны способствовать тому, чтобы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города и области, отвечают за то, чтобы мы могли получить медицинскую помощь, защиту, а также работники коммунальных предприятий и других служб, могли добраться до места работы", - сказал главный патрульный полицейский области.

  • Напомним, в Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, 26 августа в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт .

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