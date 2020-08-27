Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

27 августа, 2020, 16:35

Бывший защитник киевского "Динамо" Леандро Алмейда стал игроком мальтийского "Гибернианса"

Об этом сообщает официальный сайт "Гибернианса".

Мальтийскому клубу 33-летний бразилец достался бесплатно, Алмейда перешел в "Гибернианс" на правах свободного агента. Контракт между сторонами заключен на один год.

За свою карьеру Леандро Алмейда поиграл только в одном европейском клубе, в киевском "Динамо" (2009-2013 годы). Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 650 тыс. евро. В 2009 году украинский клуб выложил 4,5 млн евро за футболиста.

26 августа сообщалось, что форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю" .