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Espreso.tvСпортЭкс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в экзотическом чемпионате


фото: hiberniansfc.mt
Бывший защитник киевского "Динамо" Леандро Алмейда стал игроком мальтийского "Гибернианса"

Об этом сообщает официальный сайт "Гибернианса".

Мальтийскому клубу 33-летний бразилец достался бесплатно, Алмейда перешел в "Гибернианс" на правах свободного агента. Контракт между сторонами заключен на один год.

За свою карьеру Леандро Алмейда поиграл только в одном европейском клубе, в киевском "Динамо" (2009-2013 годы). Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 650 тыс. евро. В 2009 году украинский клуб выложил 4,5 млн евро за футболиста.

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