Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в экзотическом чемпионате
27 августа, 2020, 16:35
Бывший защитник киевского "Динамо" Леандро Алмейда стал игроком мальтийского "Гибернианса"
Об этом сообщает официальный сайт "Гибернианса".
Мальтийскому клубу 33-летний бразилец достался бесплатно, Алмейда перешел в "Гибернианс" на правах свободного агента. Контракт между сторонами заключен на один год.
За свою карьеру Леандро Алмейда поиграл только в одном европейском клубе, в киевском "Динамо" (2009-2013 годы). Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 650 тыс. евро. В 2009 году украинский клуб выложил 4,5 млн евро за футболиста.
- 26 августа сообщалось, что форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю" .
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