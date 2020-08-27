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Espreso.tvЭкономикаДенег на обновление электросетей нет, - эксперт

Денег на обновление электросетей нет, - эксперт

Обновить электрические сети в Украине можно многими способами, но государство не сможет привлечь для этого достаточно средств. Но введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго или RAB-тарифов позволит обновить инфраструктуру

Такое мнение высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

Принцип RAB-тарифов таков: кто больше будет вкладывать в обновление сетей - получит больше прибыли в виде дополнительного тарифа.

"Мы можем свое придумать. Но все будет зависеть от того, кто будет инвестировать. То есть нужны средства, которые можно аккумулировать ... возникает вопрос "Кто?". Государство или владельцы, да? Государство у нас на сегодняшний момент не может аккумулировать эти средства. То есть привлекать их ... Грубо говоря, нужна отдельная кредитная линия, как МВФ. Даже больше. Это нереально ", - сказал Корольчук.

По его словам, именно поэтому пришли к решению вводить формулу стимулирующего тарифообразования.

  • Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, 29 апреля одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф, Regulatory Asset Base, или регулируемая база инвестиционного капитала).

  • Недавно Андрей Герус, нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета ВРУ, раскритиковал предложенную модель введения RAB-тарифов. Он утверждает, что такие изменения позволят Ринату Ахметову необоснованно получить много денег.

 

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