Баканов предложил не допускать к местным выборам тех, кто сотрудничает с Россией
Об этом сообщает пресс-служба СНБО .
Баканов призвал обратить внимание на обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы".
СБУ применит дополнительные средства, чтобы сделать невозможным вмешательство в работу систем ЦИК.
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Баканов предложил закрепить в законе невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.
СБУ также доведет до участников выборов информацию об уголовной ответственности за нарушение законодательства Украины.
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