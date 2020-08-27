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Espreso.tvОбществоБаканов предложил не допускать к местным выборам тех, кто сотрудничает с Россией

Баканов предложил не допускать к местным выборам тех, кто сотрудничает с Россией


фото: ssu.gov.ua
Председатель СБУ Иван Баканов предлагает законодательно урегулировать недопуск к участию в выборах лиц, связанных с Россией

Об этом сообщает пресс-служба СНБО .

Баканов призвал обратить внимание на обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы".

СБУ применит дополнительные средства, чтобы сделать невозможным вмешательство в работу систем ЦИК.

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Баканов предложил закрепить в законе невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

СБУ также доведет до участников выборов информацию об уголовной ответственности за нарушение законодательства Украины.

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