Встречу советников в "нормандском формате" планируют провести в начале сентября, - Ермак
Об этом глава ОПУ Андрей Ермак заявил на брифинге во время визита президента в Днепропетровской области, передает Еспресо.TV.
По словам президента Владимира Зеленского, у советника французского президента Эмануэля Макрона срочная командировка на дату встречи, поэтому все стороны договорились перенести мероприятие.
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"Господин Бонн (советник Макрона, - ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - рассказал Ермак .
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