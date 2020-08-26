 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВстречу советников в "нормандском формате" планируют провести в начале сентября, - Ермак

Встречу советников в "нормандском формате" планируют провести в начале сентября, - Ермак


фото: president.gov.ua
По словам председателя Офиса президента Андрея Ермака, встречу советников глав государств в "нормандском формате" планируют провести до 10 сентября

Об этом глава ОПУ Андрей Ермак заявил на брифинге во время визита президента в Днепропетровской области, передает Еспресо.TV.

По словам президента Владимира Зеленского, у советника французского президента Эмануэля Макрона срочная командировка на дату встречи, поэтому все стороны договорились перенести мероприятие.

Читайте также: Россия сорвала переговоры в "нормандском формате", - представитель Украины в ТКГ Казанский

"Господин Бонн (советник Макрона, - ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - рассказал Ермак .

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать