Россия сорвала переговоры в нормандском формате, - представитель Украины в ТКГ Казанский
Об этом написал представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Денис Казанский в Facebook.
"Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет", - отметил Казанский.
По его словам, представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал "довольно хамское письмо", в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать.
Казанский отметил, что изначально формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, где РФ была названа агрессором.
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"Русские заявили, что оно (постановление, - ред.) противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически - применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы", - подчеркнул журналист.
Денис Казанский отметил, что глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился в парламент с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию.
"Но россияне все равно сорвали встречу (только уже по другому поводу), даже несмотря на эти уступки. Потому что в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - констатировал он.
"Эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу. Цель России - не урегулировать конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске. Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут. Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы", - добавил Денис Казанский.
- Напомним, 18 августа сообщалось, что встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа
- 24 августа Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что руководитель ОПГ Андрей Ермак будет участвовать во встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки"
- 25 августа Офис президента Украины сообщил, что формальной причиной отмены встречи стала командировка французского представителя
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