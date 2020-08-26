Россия сорвала переговоры в нормандском формате, - представитель Украины в ТКГ Казанский

26 августа, 2020, 11:30

По словам журналиста Дениса Казанского, Россия делала все, чтобы сорвать предстоящие переговоры советников глав государств нормандского формата

Об этом написал представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Денис Казанский в Facebook.

"Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет", - отметил Казанский.

По его словам, представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал "довольно хамское письмо", в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать.

Казанский отметил, что изначально формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, где РФ была названа агрессором.

Читайте также: Журналисты обнародовали документы, согласно которым Россия требует от Украины проведения выборов в ОРДЛО

"Русские заявили, что оно (постановление, - ред.) противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически - применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы", - подчеркнул журналист.

Денис Казанский отметил, что глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился в парламент с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию.

"Но россияне все равно сорвали встречу (только уже по другому поводу), даже несмотря на эти уступки. Потому что в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - констатировал он.

"Эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу. Цель России - не урегулировать конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске. Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут. Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы", - добавил Денис Казанский.

Напомним, 18 августа сообщалось, что встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа

24 августа Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что руководитель ОПГ Андрей Ермак будет участвовать во встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки"

25 августа Офис президента Украины сообщил, что формальной причиной отмены встречи стала командировка французского представителя

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо