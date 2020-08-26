Вспышка COVID-19 в Одесской мэрии: заместитель Труханова заболел
26 августа, 2020, 17:08
Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел COVID-19
Об этом он сам сообщил в Facebook.
"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса, и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.
Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
- У трех заместителей городского главы Одессы медики предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, однако ПЦР-тест у одного из них не подтвердило диагноз COVID-19.
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