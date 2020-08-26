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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 в Одесской мэрии: заместитель Труханова заболел

Вспышка COVID-19 в Одесской мэрии: заместитель Труханова заболел


фото: dumskaya
Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел COVID-19

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса, и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

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