Вспышка COVID-19 в Одесской мэрии: заместитель Труханова заболел

26 августа, 2020, 17:08

Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел COVID-19

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса, и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

У трех заместителей городского главы Одессы медики предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, однако ПЦР-тест у одного из них не подтвердило диагноз COVID-19.