 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 в Одесской мэрии: двое заместителей на самоизоляции, еще у одной - отрицательный результат теста

Вспышка COVID-19 в Одесской мэрии: двое заместителей на самоизоляции, еще у одной - отрицательный результат теста


фото: reuters
У трех заместителей городского головы Одессы медики предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, однако ПЦР-тест у одного из них не подтвердил диагноз COVID-19

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе мэрии.

"Лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у двух вице-мэров, они пошли на самоизоляцию. А ПЦР-тестирование заместителя городского головы Светланы Бедреги, у которой тоже предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, дало отрицательный результат. Поэтому вице-мэр решила работать дистанционно", - отметила пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева.

По ее словам, в настоящее время проходят ПЦР-тестирование те чиновники мэрии, которые в пределах службы контактировали с инфицированными вице-мэрами.

  • Напомним, ранее сообщалось, что у двух заместителей городского головы Одессы Геннадия Труханова подтвердили заболевания СOVID-19, а еще одна вице-мэр ждала результата теста.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать