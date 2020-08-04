Вспышка COVID-19 в Одесской мэрии: двое заместителей на самоизоляции, еще у одной - отрицательный результат теста
4 августа, 2020, 17:55
У трех заместителей городского головы Одессы медики предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, однако ПЦР-тест у одного из них не подтвердил диагноз COVID-19
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе мэрии.
"Лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у двух вице-мэров, они пошли на самоизоляцию. А ПЦР-тестирование заместителя городского головы Светланы Бедреги, у которой тоже предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, дало отрицательный результат. Поэтому вице-мэр решила работать дистанционно", - отметила пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева.
По ее словам, в настоящее время проходят ПЦР-тестирование те чиновники мэрии, которые в пределах службы контактировали с инфицированными вице-мэрами.
- Напомним, ранее сообщалось, что у двух заместителей городского головы Одессы Геннадия Труханова подтвердили заболевания СOVID-19, а еще одна вице-мэр ждала результата теста.
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