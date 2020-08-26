Владимир Кличко написал на карантине новую книгу
26 августа, 2020, 19:18
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко работает над новой книгой
Об этом Кличко сообщил в Instagram.
Кличко написал книгу на карантине.
"Многие спрашивали меня, что я делал на карантине: "Чемпион, ты чем-то занят?". Время рассказать вам маленький секрет, обещаете не рассказывать? Я работал над своей новой книгой. Следите за новостями, чтобы узнать подробности", - написал Кличко .
Кличко-младший является автором книги "Управление вызовами. Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая была издана в 2017 году.
- 21 июля бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко покатался на воде с помощью гидрофойла .
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