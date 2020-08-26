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Espreso.tvСпортВладимир Кличко написал на карантине новую книгу

Владимир Кличко написал на карантине новую книгу


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко работает над новой книгой

Об этом Кличко сообщил в Instagram.

Кличко написал книгу на карантине.

"Многие спрашивали меня, что я делал на карантине: "Чемпион, ты чем-то занят?". Время рассказать вам маленький секрет, обещаете не рассказывать? Я работал над своей новой книгой. Следите за новостями, чтобы узнать подробности", - написал Кличко .

Кличко-младший является автором книги "Управление вызовами. Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая была издана в 2017 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сообщение, распространенный Wladimir Klitschko (@klitschko)

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