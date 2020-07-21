Мама, я без рук: Владимир Кличко поделился видео активного отдыха
21 июля, 2020, 19:53
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко покатался на воде с помощью гидрофойла
Видео распространил Luckypanchnet в instagram.
Кличко-младший даже сумел продержаться несколько секунд без страховочного троса, но затем упал в воду.
"Весело на воде. Смотри, мама, я без рук", - написал боксер в видео.
- 14 июля стало известно, что Владимир Кличко попал на обложку немецкой версии журнала Forbes .
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