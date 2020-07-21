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Espreso.tvСпортМама, я без рук: Владимир Кличко поделился видео активного отдыха

Мама, я без рук: Владимир Кличко поделился видео активного отдыха


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко покатался на воде с помощью гидрофойла

Видео распространил Luckypanchnet в instagram.

Кличко-младший даже сумел продержаться несколько секунд без страховочного троса, но затем упал в воду.

"Весело на воде. Смотри, мама, я без рук", - написал боксер в видео.

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