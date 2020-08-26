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Espreso.tvОбществоВ трех сбитых курсанток военно-медицинской академии стабильно тяжелое состояние

В трех сбитых курсанток военно-медицинской академии стабильно тяжелое состояние

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, которых накануне зажал пьяный водитель, который перепутал переднюю и заднюю передачи, стабильно тяжелое

Об этом сообщил начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, передает "Укринформ".

"Произошла трагедия: действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени сложности. На сегодняшний день они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им предоставляется адекватная медицинская помощь... Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое", - заявил полковник.

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В Минобороны рассказали, что потерпевшим по 23 года, они - выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию. 25 августа девушки должны были получить военную форму.

Врачам удалось стабилизировать состояние курсанток. При осмотре у одной из пострадавших диагностирован неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. У второй девушки было неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. Третья курсантка получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

Водителя задержали на месте происшествия. Факт его опьянения подтвержден драгером. По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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