В психоневрологическом интернате в Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавируса

26 августа, 2020, 19:43

В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы на Буковине зафиксировали вспышку COVID-19

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал директор заведения Николай Харина.

"Сейчас коронавирус подтвердили у 11 подопечных нашего интерната. Их состояние стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Больных в тяжелом состоянии нет", - сказал директор интерната.

По его словам, еще пять человек сдали тесты и ожидают результаты.

Заведение закрыто на карантин, никого не пускают.

В интернате - 187 подопечных, которые круглосуточно проживают в учреждении.

"Среди подопечных нашего интерната детей нет", - добавил Харина.

В Черновцах в больницах, в которых принимают пациентов с коронавирусом, осталось 29 свободных койкомест .