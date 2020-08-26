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Espreso.tvОбществоВ психоневрологическом интернате в Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавируса

В психоневрологическом интернате в Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавируса

В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы на Буковине зафиксировали вспышку COVID-19

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал директор заведения Николай Харина.

"Сейчас коронавирус подтвердили у 11 подопечных нашего интерната. Их состояние стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Больных в тяжелом состоянии нет", - сказал директор интерната.

По его словам, еще пять человек сдали тесты и ожидают результаты.

Заведение закрыто на карантин, никого не пускают.

В интернате - 187 подопечных, которые круглосуточно проживают в учреждении.

"Среди подопечных нашего интерната детей нет", - добавил Харина.

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