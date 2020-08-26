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Espreso.tvОбществоВ больницах Черновцов для больных коронавирусом осталось 29 свободных койкомест, - горсовет

В больницах Черновцов для больных коронавирусом осталось 29 свободных койкомест, - горсовет


фото: tsn
В Черновцах в больницах, в которых принимают пациентов с коронавирусом, осталось 29 свободных койкомест

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

"По состоянию на 26 августа 2020 г. в Черновцах зафиксировано 3466 случаев заболевания COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки добавилось 67 лабораторно подтвержденных случаев. Что касается койкомест в городских больницах, то из 145 свободными остаются 29", - говорится в сообщении.

  • В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничением, сегодня, 26 августа, в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт.

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