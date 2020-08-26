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Espreso.tvОбществоСША вводят новые санкции против РФ

США вводят новые санкции против РФ


фото: zaxid.net
Министерство торговли США решило внести в санкционный список 3 российских научно-исследовательских института, связанных с программой разработки и испытания химического и биологического оружия
Обновленный список обнародовало Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, передает Укринформ.

В частности, под санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ, Центральный НИИ Минобороны РФ в Сергиевом Посаде и его филиалы, а также государственный НИИ органической химии и технологии.

Внесение этих организаций в перечень означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров.

  • Министерство иностранных дел России заявило, что США предупредили Россию о возможных санкциях в связи с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

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