США вводят новые санкции против РФ

26 августа, 2020, 22:06

Министерство торговли США решило внести в санкционный список 3 российских научно-исследовательских института, связанных с программой разработки и испытания химического и биологического оружия

Обновленный список обнародовало Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, передает Укринформ.

В частности, под санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ, Центральный НИИ Минобороны РФ в Сергиевом Посаде и его филиалы, а также государственный НИИ органической химии и технологии.

Внесение этих организаций в перечень означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров.

Министерство иностранных дел России заявило, что США предупредили Россию о возможных санкциях в связи с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального.