Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за России и Беларуси
Причиной стало повышенная активность в регионе со стороны России и напряженность в Беларуси, сообщает Reuters.
Как отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист, сейчас ситуация с безопасностью вокруг шведских границ ухудшилась.
"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценкой текущей ситуации", - сообщил Хультквист.
При этом в Вооруженных силах Швеции заявили, что военная активность России и западных стран в Балтийском море является крупнейшей со времен холодной войны.
"В фокусе мер повышенной готовности - усиление военно-морской разведки на Балтике, на море и с воздуха", - сказал командующий объединенными операциями вооруженных сил Швеции Ян Торнквист.
Также будет усиливаться военное присутствие на острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от российского Калининграда.
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- После чего, Литва в ответ обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства.
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