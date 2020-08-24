Беларусь обвинила Литву в попытке нарушить воздушное пространство государства
24 августа, 2020, 11:31
Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" со стороны Литвы
Об этом сообщила прессслужба Минобороны Республики Беларусь в Telegram.
"23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была приостановлена провокация со стороны Литовской Республики в районе н. п. Волковщина Ошмянского района. С определенной территории был запущен из зонд восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Полет воздушных шаров был прекращен без применения оружия ", - говорится в сообщении.
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