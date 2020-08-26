Сборная Украины отправилась в Харьков для подготовки к матчам против Испании и Швейцарии

26 августа, 2020, 13:37

Сегодня, 26 августа, национальная команда Украины в Харькове начнет свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Около полудня чартерным рейсом из международного аэропорта "Борисполь" в Харьков отправились футболисты, тренерский штаб, административный и медицинский персонал.

Сегодня подготовку к матчам начнут игроки "Динамо" и "Шахтера", а также защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который находится в отпуске.

Остальные вызванные в сборную украинцы, которые играют за иностранные клубы, пока готовятся к матчам внутренних чемпионатов. Игроки будут прибывать в расположение национальной команды в течение этой недели.

На сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

Сегодня чартерным рейсом сине-желтых вылетели:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо")

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо");

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити")

Нападающие: Жуниор Мораес ( "Шахтер"), Владислав Супряга ( "Динамо").

Сборная Украины во время этого сбора будет готовиться к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях

11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.