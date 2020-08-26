"Они там присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет": Кравчук заявил, что общался в ТКГ с представителями "ЛНР/ДНР"

26 августа, 2020, 17:51

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что общался на заседании с представителями "ЛНР/ДНР"

Об этом сообщают "Новости Донбасса" .

"Там были представитель от Луганска и представитель Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", - заявил Кравчук, уточнив, что речь о представителях террористов.

Кравчук считает, что играть в политику не время.

"Говорить о том, что мы с ними не общаемся ... Ну, а как бы они подписали ("Минск-2", - ред.), а с ними не общались? Не надо играть в политику, надо реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", - добавил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подготовит документ о местных выборах в ОРДЛО.