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Espreso.tvОбщество"Они там присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет": Кравчук заявил, что общался в ТКГ с представителями "ЛНР/ДНР"

"Они там присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет": Кравчук заявил, что общался в ТКГ с представителями "ЛНР/ДНР"


фото: rubryka
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что общался на заседании с представителями "ЛНР/ДНР"

Об этом сообщают "Новости Донбасса" .

"Там были представитель от Луганска и представитель Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", - заявил Кравчук, уточнив, что речь о представителях террористов.

Кравчук считает, что играть в политику не время.

"Говорить о том, что мы с ними не общаемся ... Ну, а как бы они подписали ("Минск-2", - ред.), а с ними не общались? Не надо играть в политику, надо реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", - добавил Кравчук.

  • Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подготовит документ о местных выборах в ОРДЛО.

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