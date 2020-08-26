Протесты в Беларуси: в доме оппозиционера Цепкало проходит обыск
26 августа, 2020, 16:57
В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проходит обыск
Об этом сообщает Onliner.
Информацию об обыске подтвердил руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан.
"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она испугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно", - заявил Урбан.
Жена Цепкало сообщила, что недвижимость семьи арестована. Какая именно - неизвестно.
- В среду, 26 августа, нобелевский лауреат и член президиума Конституционного совета Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси.
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