Протесты в Беларуси: в доме оппозиционера Цепкало проходит обыск

26 августа, 2020, 16:57

В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проходит обыск

Об этом сообщает Onliner.

Информацию об обыске подтвердил руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан.

"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она испугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно", - заявил Урбан.

Жена Цепкало сообщила, что недвижимость семьи арестована. Какая именно - неизвестно.

В среду, 26 августа, нобелевский лауреат и член президиума Конституционного совета Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси.