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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в доме оппозиционера Цепкало проходит обыск

Протесты в Беларуси: в доме оппозиционера Цепкало проходит обыск


фото: reuters
В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проходит обыск

Об этом сообщает Onliner.

Информацию об обыске подтвердил руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан.

"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она испугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно", - заявил Урбан.

Жена Цепкало сообщила, что недвижимость семьи арестована. Какая именно - неизвестно.

  • В среду, 26 августа, нобелевский лауреат и член президиума Конституционного совета Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси.

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