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Espreso.tvОбщество"Надо, возможно, и Путина привлечь к разговору": Нобелевская лауреат Алексиевич побывала на допросе в Следкоме Беларуси

"Надо, возможно, и Путина привлечь к разговору": Нобелевская лауреат Алексиевич побывала на допросе в Следкоме Беларуси


фото: DW
В среду, 26 августа, нобелевская лауреат и член президиума Конституционного совета Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси

Как сообщает TUT.by , она приехала с другими членами совета - Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой.

Поддержать Алексиевич пришли обычные люди, они встретили ее аплодисментами и подарили цветы.

"Мы должны друг друга поддерживать. Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [не призывали]. это все бесполезный аргумент, что все мы, 600 человек собрались и что-то сделали с народом. Это народ пришел до этого, это у нас на глазах создается белорусская нация, белорусский народ", - сказала писательница перед допросом.

Она отметила, что люди должны говорить друг с другом.

"То, что мы видели первые три дня,

Она также заявила, что мир должен помочь Беларуси заставить диктатора Александра Лукашенко говорить.

"Я думаю, это будут долгие политические рокировки, наверное. Я вижу, что, возможно, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он говорит только с Путиным. Надо, возможно, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой", - резюмировала она.

Допрос Алексиевич длился около 40 минут. Она отказалась свидетельствовать против себя, на этом допрос фактически закончился.

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