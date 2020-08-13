Экс-менеджер "Укрзализныци" назвал возможного кандидата на пост главы компании

13 августа, 2020, 18:46

По словам экс-директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" наблюдательный совет избрал председателем компании Владимира Жмака

Об этом экс-директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев написал в Facebook.

"По моей информации, наблюдательный совет УЗ 12 августа проголосовала за назначение Владимира Жмака председателем правления УЗ. За - 6, против - 0, воздержался - 1 (немец Кристиан Кун, аргументировал тем, что не присутствовал при рассмотрении кандидатов на интервью)", - написал Рязанцев.

Он также отметил, что с 1997 по 2010 год Жмак был членом совета директоров компании "Киевстар", где впоследствии получил должность советника президента компании. В 2011 году Жмаку предложили должность исполнительного директора акционерного общества "ТНК-ВР Коммерс", а позже он возглавил эту компанию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb