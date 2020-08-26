Правительство продолжает карантин до первого ноября, - Шмыгаль

26 августа, 2020, 14:02

26 августа на заседании Кабинета министров продлят карантин в Украине к 1 ноября 2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Пять дней назад мы пересекли отметку в 100 тыс. случаев заболевания на коронавирус в Украине. У нас фактически по полторы-две тысячи больных ежедневно", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во вступительном слове на заседании правительства.

"Увеличение заболеваемости коронавирус заставляет нас действовать более решительно и сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца", - добавил премьер.

Напомним, 25 августа на селекторном совещании президента премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин из-за эпидемиологической ситуации в стране

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