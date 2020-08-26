Минсоцполитики предлагает ускорить темпы роста прожиточного минимума, - Лазебная
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга, отвечая на вопрос Еспресо.TV.
"Сегодня идет бюджетный процесс, и Министерство социальной политики подало бюджетный запрос в Министерство финансов, которому предложило увеличенные темпы роста прожиточного минимума в Украине", - сказала Лазебная.
Она отметила, что сегодня в Украине есть реальный (фактический) прожиточный минимум, а есть тот, который правительство может обеспечить и который является основой для начисления пенсий и различных видов социальной помощи.
"Сегодня у нас есть дискуссии, но мы надеемся, что найдем тот оптимальный и лучший вариант, который будет обеспечен финансовыми ресурсами, но в результате которого, тем не менее, все виды социальной помощи и пенсий будут повышены", - подчеркнула министр.
- Напомним, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум , также вырос размер пенсий и минимальной соцпомощи, которые привязаны к прожиточному минимуму.
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