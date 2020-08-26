 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМинсоцполитики предлагает ускорить темпы роста прожиточного минимума, - Лазебная

Минсоцполитики предлагает ускорить темпы роста прожиточного минимума, - Лазебная


фото: kmu.gov.ua
Минсоцполитики предлагает Минфину повышение прожиточного минимума и надеется, что оптимальный вариант, который будет обеспечен финансовыми ресурсами и позволит увеличить социальные выплаты, будет найден

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга, отвечая на вопрос Еспресо.TV.

"Сегодня идет бюджетный процесс, и Министерство социальной политики подало бюджетный запрос в Министерство финансов, которому предложило увеличенные темпы роста прожиточного минимума в Украине", - сказала Лазебная.

Она отметила, что сегодня в Украине есть реальный (фактический) прожиточный минимум, а есть тот, который правительство может обеспечить и который является основой для начисления пенсий и различных видов социальной помощи.

"Сегодня у нас есть дискуссии, но мы надеемся, что найдем тот оптимальный и лучший вариант, который будет обеспечен финансовыми ресурсами, но в результате которого, тем не менее, все виды социальной помощи и пенсий будут повышены", - подчеркнула министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать