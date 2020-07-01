В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

1 июля, 2020, 09:58

Прожиточный минимум на одного человека с 1 июля составляет 2118 грн, также растет размер пенсий и минимальной соцпомощи, которые привязаны к прожиточному минимуму

Об этом говорится в полу 7 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Так, с 1 июля прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 грн (с 1 января был 2027 грн.). Для детей до 6 лет он составит 1859 грн (был 1779 грн), для детей от 6 до 18 лет - 2318 грн (2218 грн), для трудоспособных лиц - 2197 грн (2102 грн), для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн (1638 грн).

Кроме того, возрастет размер пенсий и минимальной социальной помощи, которые привязаны к прожиточному минимуму.

С 1 июля 2020 минимальная пенсия составит 1712 грн (на 74 грн больше). Кроме того, с 1 июля возрастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля - 17,12 грн).

Также, в Украине с 1 июля возрастет максимальный размер пособия по безработице - до 8788,00 гривен (4 прожиточных минимума).

Также увеличится минимальный размер алиментов для детей до 6 лет - не менее 929,50 грн (был 889,50 грн), а для детей от 6 до 18 лет не менее 1159,00 грн (был 1109 грн).

С 1 июля увеличится помощь одиноким матерям, она составит для детей до 6 лет - 1859 грн, от 6 до 18 лет - 2318 грн, от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) - 2197 грн.

Кроме того, с 1 июля предусмотрено увеличение минимальной помощи лицам, которые ухаживают за больным ребенком, малообеспеченным семьям, для инвалидов с детства и малообеспеченным лицам, которые ухаживают лицо с инвалидностью I или II группы.