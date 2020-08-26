Местные выборы: "УДАР" Кличко идет на гонки самостоятельной партией

26 августа, 2020, 15:13

Партия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно

Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко во время съезда партии, передает Укринформ.

""УДАР" идет на местные выборы отдельно и будет нести ответственность исключительно перед людьми", - сказал Кличко.

Он отметил, что "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новых советах на всех уровнях.

Кличко на партийном съезде также представил обновленную команду партии.

Он сообщил, что к команде УДАРа присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, представитель УДАРа на Львовщине Оксана Юринец.

Также среди новых членов команды УДАРа - известный украинский футболист Александр Шовковский.

По результатам опроса Центра Разумкова, в Киевсовет проходят 7 партий: УДАР, "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность", "Победа Пальчевского", "Батькивщина" и "Сила и Честь".