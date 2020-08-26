Местные выборы: "УДАР" Кличко идет на гонки самостоятельной партией
Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко во время съезда партии, передает Укринформ.
""УДАР" идет на местные выборы отдельно и будет нести ответственность исключительно перед людьми", - сказал Кличко.
Он отметил, что "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новых советах на всех уровнях.
Кличко на партийном съезде также представил обновленную команду партии.
Он сообщил, что к команде УДАРа присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, представитель УДАРа на Львовщине Оксана Юринец.
Также среди новых членов команды УДАРа - известный украинский футболист Александр Шовковский.
- По результатам опроса Центра Разумкова, в Киевсовет проходят 7 партий: УДАР, "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность", "Победа Пальчевского", "Батькивщина" и "Сила и Честь".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос