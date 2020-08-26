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Espreso.tvОбществоМестные выборы: "УДАР" Кличко идет на гонки самостоятельной партией

Местные выборы: "УДАР" Кличко идет на гонки самостоятельной партией

Партия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно

Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко во время съезда партии, передает Укринформ.

""УДАР" идет на местные выборы отдельно и будет нести ответственность исключительно перед людьми", - сказал Кличко.

Он отметил, что "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новых советах на всех уровнях.

Кличко на партийном съезде также представил обновленную команду партии.

Он сообщил, что к команде УДАРа присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, представитель УДАРа на Львовщине Оксана Юринец.

Также среди новых членов команды УДАРа - известный украинский футболист Александр Шовковский.

  • По результатам опроса Центра Разумкова, в Киевсовет проходят 7 партий: УДАР, "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность", "Победа Пальчевского", "Батькивщина" и "Сила и Честь".

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