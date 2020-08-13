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Espreso.tvОбществоВыборы в Киевсовет: УДАР на первом месте, - опрос Центра Разумкова

Выборы в Киевсовет: УДАР на первом месте, - опрос Центра Разумкова


фото: kmr.gov.ua
По результатам опроса Центра Разумкова, в Киевсовет проходят 7 партий: УДАР, "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность", "Победа Пальчевского", "Батькивщина" и "Сила и Честь"

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных Центром Разумкова .

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия "УДАР Виталия Кличко" (за нее готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%.

На третьем месте - "оппозиционных платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%.

За партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%.

Остальные партии не набирают 5% голосов, согласно исследованию.

Так, за партию "Голос" - соответственно 4% и 4%, за "Партию Шария" - соответственно 3% и 3,5%, за ВО "Свобода" - соответственно 3% и 3%, за Партию "Единство" - соответственно 2% и 3%, по Общественное движение "Родная страна" - соответственно 2% и 2%, за партию "Свои" - соответственно 1% и 1,5%, за партию "Национальный корпус" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил, представленных в опроснике - менее 1% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

  • Напомним, в конце июня, согласно опросу того же Центра Разумкова, лидером рейтинга была партия "Европейская Солидарность" с 20,4% поддержки, среди тех, кто определился.
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