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Espreso.tvОбществоЛяшко: Около 90% вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания

Ляшко: Около 90% вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что почти 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Почти 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания, посещением предприятий общественного питания, перерабатывающих цехов", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в соответствии с моделью, которая действовала до 2014 года, санэпидслужба могла принять решение об ограничительных противоэпидемических мероприятиях.

"Сейчас проблема в том, что эпидемиолог не может локализовать возгорание. Ранее эпидемиологи в системе СЭС выходили и локализовывали вспышки по принципу эпиднадзора: нашли больного, установили возбудителя, нашли причину, нашли путь передачи, нашли место, предотвратили распространение болезни - закрыли заведение. Но сегодня эпидемиолог не может самостоятельно принять решение о локализации, фактически о закрытии объекта", - отметил главный санврач.

В свою очередь. Ляшко отметил, что вспышки заболевания коронавирусом не связаны с продуктами питания, но связаны с местом массового скопления людей.

"Мы видим большое количество вспышек коронавирусной болезни, связаны, например, со свадьбами. Массовые собрания людей запрещены, но почему-то в заведениях общественного питания происходят банкеты на 200-250 человек. Мы обязаны соблюдать противоэпидемические требования, если не хотим снова загнать страну в жесткий карантин, когда закрывают все, все должны сидеть дома и вводится чрезвычайная ситуация ", - добавил он.

  • В Украине состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670.

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