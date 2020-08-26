 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине выявили 1 670 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Украине выявили 1 670 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждены 110 085 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 1 670

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга СНБО.

Выздоровели - 584 человека (вчера 346), умерли - 36 (вчера 25).

Всего с начала пандемии выздоровели 53 454 украинца, умерли - 2 354 человека.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях. В Киеве - 95 новых случаев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать