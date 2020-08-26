В Украине выявили 1 670 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
26 августа, 2020, 09:03
В Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждены 110 085 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 1 670
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга СНБО.
Выздоровели - 584 человека (вчера 346), умерли - 36 (вчера 25).
Всего с начала пандемии выздоровели 53 454 украинца, умерли - 2 354 человека.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях. В Киеве - 95 новых случаев.
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