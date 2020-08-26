Готовим больницы второй волны для больных COVID-19 - Шмыгаль

26 августа, 2020, 14:54

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране готовят больницы второй волны для больных коронавирусом и закупают дополнительные аппараты ИВЛ

Об этом он сообщил во время заседания правительства в среду, 26 августа, передает Еспресо.TV.

"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавируснаяой болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода у практически каждой кровати для пациентов с COVID-19", - отметил Шмыгаль.

По его словам, также внедряются другие мероприятия и осуществляются закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты.

26 августа Кабинета министров продлил карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.

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