Футболиста "Динамо" вызвали в сборную Люксембурга
26 августа, 2020, 17:46
Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил вызов в сборную Люксембурга по футболу
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Хавбек прибудет в расположение сборной в ближайшие дни. На национальную команду Люксембурга ждут два матча Лиги наций. 5 сентября против Азербайджана и 9 сентября с Черногорией.
В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 2 матча, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 22 раза выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.
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26 августа национальная команда Украины в Харькове начнет свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году.
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