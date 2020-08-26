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Espreso.tvСпортФутболиста "Динамо" вызвали в сборную Люксембурга

Футболиста "Динамо" вызвали в сборную Люксембурга


фото: Getty Images
Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил вызов в сборную Люксембурга по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Хавбек прибудет в расположение сборной в ближайшие дни. На национальную команду Люксембурга ждут два матча Лиги наций. 5 сентября против Азербайджана и 9 сентября с Черногорией.

В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 2 матча, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 22 раза выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

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