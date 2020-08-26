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Espreso.tvОбществоДавосский экономический форум перенесли из-за коронавируса на лето 2021

Давосский экономический форум перенесли из-за коронавируса на лето 2021


фото: reuters
Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе раз в год, перенесли на лето 2021 из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает CNBC.

По информации организаторов, форум в 2021 году, который должен был пройти в январе, перенесут на начало лета.

Организатор мероприятия Адриан Монк отметил, что форум не может пройти безопасно в январе из-за пандемии коронавируса.

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