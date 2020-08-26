Давосский экономический форум перенесли из-за коронавируса на лето 2021
26 августа, 2020, 17:24
Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе раз в год, перенесли на лето 2021 из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщает CNBC.
По информации организаторов, форум в 2021 году, который должен был пройти в январе, перенесут на начало лета.
Организатор мероприятия Адриан Монк отметил, что форум не может пройти безопасно в январе из-за пандемии коронавируса.
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