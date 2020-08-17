В Новой Зеландии из-за коронавируса перенесли парламентские выборы
17 августа, 2020, 12:27
Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерна сообщила о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября
Об этом сообщила газета The New Zealand Herald .
По словам премьера, причиной такого решения стало восстановлены на территории страны распространения коронавируса.
"Вопрос переноса выборов обсуждали между политиками, после чего было принято окончательное решение", - резюмировала Ардерна.
Напомним, г лавный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что местные выборы, которые должны состояться 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории Украины окажется в "красной" карантинной зоне.
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