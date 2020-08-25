Звездный форвард отказался покидать "Барселону"

25 августа, 2020, 14:08

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отказался покидать испанский топ-клуб

Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.

33-летний Суарес получает в "Барсе" 25 млн евро в год. Уругвайский форвард не хочет терять такую заработную плату из-за чего и хочет остаться в Испании.

Нидерландский "Аякс" готов купить футболиста, но предлагает ему только 3 млн евро в год, что вряд ли удовлетворит финансовые аппетиты Луиса Суареса.

Форвард играет за "Барселону" с 2014 года. Также он выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, за английский "Ливерпуль" - с 2011 до 2014 года.

В прошлом сезоне Луис Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

20 августа "Ювентус" предложил уругвайский футболист "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.