 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗвездный форвард отказался покидать "Барселону"

Звездный форвард отказался покидать "Барселону"


фото: Getty Images
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отказался покидать испанский топ-клуб

Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.

33-летний Суарес получает в "Барсе" 25 млн евро в год. Уругвайский форвард не хочет терять такую заработную плату из-за чего и хочет остаться в Испании.

Нидерландский "Аякс" готов купить футболиста, но предлагает ему только 3 млн евро в год, что вряд ли удовлетворит финансовые аппетиты Луиса Суареса.

Форвард играет за "Барселону" с 2014 года. Также он выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, за английский "Ливерпуль" - с 2011 до 2014 года.

В прошлом сезоне Луис Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать