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Espreso.tvОбществоЗа сутки на Донбассе россияне сделали одну "неприцельную провокацию", - штаб ООС

За сутки на Донбассе россияне сделали одну "неприцельную провокацию", - штаб ООС

В штабе ООС заявили об одном обстреле вблизи Хутора Вильный за день 25 августа

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вильный. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие враждебного выстрела нет", - говорится в сообщении.

В штабе Объединенных сил подчеркнули, что на всех других участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере.

Также в штабе отметили, что 25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" во время передвижения между взводными опорными пунктами в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Их оперативно доставили в медучреждение и оказали квалифицированную медпомощь. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное.

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