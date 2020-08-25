 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ зоне ООС сообщили о подрыве двух военных

В зоне ООС сообщили о подрыве двух военных


фото: pressjfo.news
25 августа в зоне боевых действий на Донбассе на неизвестной взрывчатке подорвались двое военных

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих вооруженных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали врачебную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на месте подрыва работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

  • Напомним, 25 августа СМИ сообщали об осколочных ранениях в результате гранатометного огня со стороны россиян комбата 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта, который его сопровождал

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать