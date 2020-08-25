В зоне ООС сообщили о подрыве двух военных
25 августа, 2020, 15:44
25 августа в зоне боевых действий на Донбассе на неизвестной взрывчатке подорвались двое военных
Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих вооруженных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали врачебную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что на месте подрыва работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
- Напомним, 25 августа СМИ сообщали об осколочных ранениях в результате гранатометного огня со стороны россиян комбата 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта, который его сопровождал
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