В зоне ООС сообщили о подрыве двух военных

25 августа, 2020, 15:44

25 августа в зоне боевых действий на Донбассе на неизвестной взрывчатке подорвались двое военных

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих вооруженных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали врачебную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на месте подрыва работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, 25 августа СМИ сообщали об осколочных ранениях в результате гранатометного огня со стороны россиян комбата 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта, который его сопровождал

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