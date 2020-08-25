На Донбассе ранен командир и сержант 137-го батальона, - СМИ
25 августа, 2020, 14:38
По предварительным данным журналистов, 25 августа командира 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта ранило осколками от обстрела российских войск
Об этом пишет InfoResist со ссылкой на источник в штабе ООС.
"Командир батальона сегодня отправился вместе с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25. Характер ранений комбата и сержанта осколочный.
Сообщается, что больше всего пострадал сержант. Точную причину ранения военных установят позже.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос