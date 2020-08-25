На Донбассе ранен командир и сержант 137-го батальона, - СМИ

25 августа, 2020, 14:38

По предварительным данным журналистов, 25 августа командира 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта ранило осколками от обстрела российских войск

Об этом пишет InfoResist со ссылкой на источник в штабе ООС.

"Командир батальона сегодня отправился вместе с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.

По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25. Характер ранений комбата и сержанта осколочный.

Сообщается, что больше всего пострадал сержант. Точную причину ранения военных установят позже.

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