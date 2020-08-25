Суперкубок Украины: где и когда смотреть первый матч "Динамо" Луческу против "Шахтера"

25 августа, 2020, 07:07

Сегодня, 25 августа, в Суперкубке Украины киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Суперкубке традиционно встречаются обладатель Кубка Украины, которым в прошлом сезоне стало "Динамо", и чемпион Украины "Шахтер".

Это будет первая встреча команд после назначения Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба. Румынский специалист 7 раз выигрывал трофей, что является рекордом среди тренеров

Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" и "Шахтер" по 8 раз выигрывали этот трофей. Также за кубок боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.

Суперкубок Украины

25 августа

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

23 августа стало известно, что полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 1-го тура чемпионата Украины по футболу.