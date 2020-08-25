Суперкубок Украины: где и когда смотреть первый матч "Динамо" Луческу против "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Суперкубке традиционно встречаются обладатель Кубка Украины, которым в прошлом сезоне стало "Динамо", и чемпион Украины "Шахтер".
Это будет первая встреча команд после назначения Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба. Румынский специалист 7 раз выигрывал трофей, что является рекордом среди тренеров
Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" и "Шахтер" по 8 раз выигрывали этот трофей. Также за кубок боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.
Суперкубок Украины
25 августа
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 21:00
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
- 23 августа стало известно, что полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 1-го тура чемпионата Украины по футболу.
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