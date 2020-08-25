Суд над Антоненко: прокуратора просит продлить арест на два месяца. ДОКУМЕНТ
25 августа, 2020, 16:34
25 августа журналисты обнародовали ходатайство, в котором прокуратура просит суд продлить арест Андрею Антоненко на срок в 60 суток
Документ появился в распоряжении издания Цензор.НЕТ.
В Шевченковский суд Киева, где 25 августа проходит подготовительное заседание по делу Шеремета, поступило ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому певцу и ветерану Андрею Антоненко.
В документе прокуроры отмечают, что ходатайство оставить Антоненко под стражей на 60 суток объясняется рисками возможного, по их мнению, выезда подозреваемого за границу, а также возможного, влияния ветерана на "неустановленных лиц", которые, возможно, причастны к делу.
- Напомним, Андрея Аноненка держат под стражей по делу Шеремета с 12 декабря 2019 года.
- 18 августа ему вручили обвинительный акт
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос