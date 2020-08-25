Суд над Антоненко: прокуратора просит продлить арест на два месяца. ДОКУМЕНТ

25 августа, 2020, 16:34

25 августа журналисты обнародовали ходатайство, в котором прокуратура просит суд продлить арест Андрею Антоненко на срок в 60 суток

Документ появился в распоряжении издания Цензор.НЕТ.

В Шевченковский суд Киева, где 25 августа проходит подготовительное заседание по делу Шеремета, поступило ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому певцу и ветерану Андрею Антоненко.

В документе прокуроры отмечают, что ходатайство оставить Антоненко под стражей на 60 суток объясняется рисками возможного, по их мнению, выезда подозреваемого за границу, а также возможного, влияния ветерана на "неустановленных лиц", которые, возможно, причастны к делу.

Напомним, Андрея Аноненка держат под стражей по делу Шеремета с 12 декабря 2019 года.

18 августа ему вручили обвинительный акт

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