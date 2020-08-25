 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд над Антоненко: прокуратора просит продлить арест на два месяца. ДОКУМЕНТ

Суд над Антоненко: прокуратора просит продлить арест на два месяца. ДОКУМЕНТ

25 августа журналисты обнародовали ходатайство, в котором прокуратура просит суд продлить арест Андрею Антоненко на срок в 60 суток

Документ появился в распоряжении издания Цензор.НЕТ.

В Шевченковский суд Киева, где 25 августа проходит подготовительное заседание по делу Шеремета, поступило ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому певцу и ветерану Андрею Антоненко.

В документе прокуроры отмечают, что ходатайство оставить Антоненко под стражей на 60 суток объясняется рисками возможного, по их мнению, выезда подозреваемого за границу, а также возможного, влияния ветерана на "неустановленных лиц", которые, возможно, причастны к делу.

  • Напомним, Андрея Аноненка держат под стражей по делу Шеремета с 12 декабря 2019 года.
  • 18 августа ему вручили обвинительный акт

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать