Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября
25 августа, 2020, 14:43
25 августа в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил продолжить карантинные мероприятия в Украине до 1 ноября 2020 года
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
В Офисе президента отметили, что Зеленский поддержал инициативу главы правительства.
"Учитывая негативную динамику заболеваемости Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов", - говорится в сообщении.
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