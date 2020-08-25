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Espreso.tvОбществоШмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября

Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября


фото: kmu.gov.ua
25 августа в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил продолжить карантинные мероприятия в Украине до 1 ноября 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В Офисе президента отметили, что Зеленский поддержал инициативу главы правительства.

"Учитывая негативную динамику заболеваемости Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов", - говорится в сообщении.

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