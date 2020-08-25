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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Динамо": стартовые составы команд на матч за Суперкубок Украины

"Шахтер" - "Динамо": стартовые составы команд на матч за Суперкубок Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня, 25 августа, в Суперкубке Украины киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В Суперкубке традиционно встречаются обладатель Кубка Украины, которым в прошлом сезоне стало "Динамо", и чемпион Украины "Шахтер".

Это будет первая встреча команд после назначения Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба. Румынский специалист 7 раз выигрывал трофей, что является рекордом среди тренеров

Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" и "Шахтер" по 8 раз выигрывали этот трофей. Также за кубок боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.

Суперкубок Украины

25 августа

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Родригес, Буяльский, Супряга.

Запасные: Бойко, Соль, Цыганков, Цитаишвили, Леднев, Вивчаренко, Андриевский, Забарный, Дуелунд.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Антонио, Тайсон, Тете, Мораес.

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Марлос, Майкон, Фернандо, Коваленко.

Начало в 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

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