"Шахтер" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Суперкубке традиционно встречаются обладатель Кубка Украины, которым в прошлом сезоне стало "Динамо", и чемпион Украины "Шахтер".
Это будет первая встреча команд после назначения Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба. Румынский специалист 7 раз выигрывал трофей, что является рекордом среди тренеров
На победу донецкого "Шахтера" действует коэффициент 1.71. Букмекеры не верят в победу киевского "Динамо", коэффициент - 4,5. Эксперты также считают маловероятной ничью в основное время - 4,1.
Суперкубок Украины
25 августа
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 21:00
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
- 23 августа стало известно, что полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 1-го тура чемпионата Украины по футболу.
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