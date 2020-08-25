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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины

"Шахтер" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины


фото: shakhtar.com
Букмекеры не верят в победу "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Суперкубке традиционно встречаются обладатель Кубка Украины, которым в прошлом сезоне стало "Динамо", и чемпион Украины "Шахтер".

Это будет первая встреча команд после назначения Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба. Румынский специалист 7 раз выигрывал трофей, что является рекордом среди тренеров

На победу донецкого "Шахтера" действует коэффициент 1.71. Букмекеры не верят в победу киевского "Динамо", коэффициент - 4,5. Эксперты также считают маловероятной ничью в основное время - 4,1.

Суперкубок Украины

25 августа

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

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