Пискун подтвердил свое увольнение с должности советника Венедиктовой

25 августа, 2020, 18:53

25 августа бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун подтвердил свое увольнение с должности советника действующего генпрокурора Ирины Венедиктовой

Свое увольнение экс-генпрокурор Святослав Пискун подтвердил в комментарии "Радио Свобода".

Журналисты отметили, что Святослав Пискун подтвердил исключительно факт увольнения с должности внештатного советника генпрокурора. Других комментариев экс-советник не предоставил.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим советником со июля. 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора - во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Пискун занимал должность генпрокурора трижды - с июля 2002 года по октябрь 2003 года, с декабря 2004 года по октябрь 2005 года и с апреля по май 2007 года.

В 2003 году Пискун был уволен с должности генпрокурора за "ряд нарушений" и "чрезмерную политизацию ГПУ и создание собственного политического имиджа". В следующем году он восстановился в должности генпрокурора через суд.

5 августа советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк назвал неправильным решением назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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