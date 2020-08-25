Пискун подтвердил свое увольнение с должности советника Венедиктовой
Свое увольнение экс-генпрокурор Святослав Пискун подтвердил в комментарии "Радио Свобода".
Журналисты отметили, что Святослав Пискун подтвердил исключительно факт увольнения с должности внештатного советника генпрокурора. Других комментариев экс-советник не предоставил.
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим советником со июля. 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора - во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Пискун занимал должность генпрокурора трижды - с июля 2002 года по октябрь 2003 года, с декабря 2004 года по октябрь 2005 года и с апреля по май 2007 года.
В 2003 году Пискун был уволен с должности генпрокурора за "ряд нарушений" и "чрезмерную политизацию ГПУ и создание собственного политического имиджа". В следующем году он восстановился в должности генпрокурора через суд.
5 августа советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк назвал неправильным решением назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
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