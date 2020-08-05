В ОПУ назвали ошибкой Венедиктовой назначения Пискуна и предположили принятие нового решения

5 августа, 2020, 07:50

Советник председателя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк назвал неправильным решением назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Я думаю, что это было неправильное решение, и я считаю, что Ирина Валентиновна примет соответствующее новое решение по Пискуну. Я считаю, что она примет. Она поймет, что видимо что-то не так с этим кадровым назначениям. Это - моя позиция", - сказал Подоляк.

Советник председателя ОПГ также высказал мнение, что Пискун не должен занимать никаких должностей в прокуратуре.

"Я считаю, что Пискун на сегодня не может занимать любую должность в той вертикали, в которой он сейчас занимает. Это для авторитета государства крайне плохое явление. Как было крайне плохое явление назначать субъекта по фамилии" Луценко "генеральным прокурором, так же и субъекта по фамилии "Пискун" назначать советником генерального прокурора. Это - неправильное решение для общественного здоровья ", - сказал Подоляк.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим советником . 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора - во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

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