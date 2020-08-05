 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОПУ назвали ошибкой Венедиктовой назначения Пискуна и предположили принятие нового решения

В ОПУ назвали ошибкой Венедиктовой назначения Пискуна и предположили принятие нового решения

Советник председателя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк назвал неправильным решением назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Я думаю, что это было неправильное решение, и я считаю, что Ирина Валентиновна примет соответствующее новое решение по Пискуну. Я считаю, что она примет. Она поймет, что видимо что-то не так с этим кадровым назначениям. Это - моя позиция", - сказал Подоляк.

Советник председателя ОПГ также высказал мнение, что Пискун не должен занимать никаких должностей в прокуратуре.

"Я считаю, что Пискун на сегодня не может занимать любую должность в той вертикали, в которой он сейчас занимает. Это для авторитета государства крайне плохое явление. Как было крайне плохое явление назначать субъекта по фамилии" Луценко "генеральным прокурором, так же и субъекта по фамилии "Пискун" назначать советником генерального прокурора. Это - неправильное решение для общественного здоровья ", - сказал Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать