Премьер Финляндии предлагает сократить рабочий день до 6 часов
Об этом сообщает Радио Свобода.
Она заявила, что правящая партия должна создать видение и план по сокращению рабочего дня.
По ее словам, помочь в этом должно повышение рабочей эффективности. При этом она указала на исследования, что говорят о том, что людям, которые работают 6 часов, можно платить столько же, как и за 8 часов работы.
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Идею сокращения рабочего дня и перехода на четырехдневную рабочую неделю она выдвигала еще до того, как стала премьер-министром. Сейчас она настаивает, что это поможет повысить занятость в Финляндии во время пандемии коронавируса.
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