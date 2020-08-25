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Espreso.tvОбществоПремьер Финляндии предлагает сократить рабочий день до 6 часов

Премьер Финляндии предлагает сократить рабочий день до 6 часов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что считает сокращение рабочего дня с 8 часов до 6 одним из своих приоритетов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Она заявила, что правящая партия должна создать видение и план по сокращению рабочего дня.

По ее словам, помочь в этом должно повышение рабочей эффективности. При этом она указала на исследования, что говорят о том, что людям, которые работают 6 часов, можно платить столько же, как и за 8 часов работы.

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Идею сокращения рабочего дня и перехода на четырехдневную рабочую неделю она выдвигала еще до того, как стала премьер-министром. Сейчас она настаивает, что это поможет повысить занятость в Финляндии во время пандемии коронавируса.

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