Рабочий день во время пандемии продолжается на 48 минут дольше, - американские исследователи

4 августа, 2020, 12:56

Люди во времена пандемии COVID-19 работают на 48,5 минут дольше

Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований.

Ученые проанализировали работу более 3,1 млн человек в 16 мегаполисах в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

За время распространения коронавируса количество совещаний на одного человека выросло на 12,9%, а количество участников совещания - на 13,5%. Время совещаний сократилось на 20,1%.