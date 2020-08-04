Рабочий день во время пандемии продолжается на 48 минут дольше, - американские исследователи
4 августа, 2020, 12:56
Люди во времена пандемии COVID-19 работают на 48,5 минут дольше
Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований.
Ученые проанализировали работу более 3,1 млн человек в 16 мегаполисах в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.
За время распространения коронавируса количество совещаний на одного человека выросло на 12,9%, а количество участников совещания - на 13,5%. Время совещаний сократилось на 20,1%.
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