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Espreso.tvОбществоНардеп Федына обратилась в Офис генпрокурора за "надругательство над флагом Украины в День Независимости"

Нардеп Федына обратилась в Офис генпрокурора за "надругательство над флагом Украины в День Независимости"


фото: ОПУ
Народный депутат от "ЕС" София Федына подала обращение в Офис генерального прокурора за надругательство над флагом Украины во время официальной части празднования Дня Независимости

Об этом она написала в Facebook.

Организаторы концерта сделали сцену на Софиевской площади, на которые ходили спикер, в цвета флага. В частности, на ней выступал президент Владимир Зеленский .

"Пренебрежение к символам украинской государственности уже вошла в болезненную моду потерпевшего Зеленского. Но если мы будем молчать - то это пренебрежение будет нарастать, пока не уничтожит Украину. За каждый такой выпад должна быть ответственность", - написала она.

Федына подала обращение в прокуратуру с требованием "привлечь к ответственности всех, кто пренебрег украинским флагом! В том числе и того, кто такое придумал".

Согласно статье 338 УК, публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

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