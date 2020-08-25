Наезд на курсанток в Киеве: полиция задержала водителя
25 августа, 2020, 21:06
Полиция задержала мужчину, который на территории военного колледжа в Киеве наехал на трех курсанток
Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции .
Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на курсанток. Трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.
Водителя задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.
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