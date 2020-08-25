Наезд на курсанток в Киеве: полиция задержала водителя

25 августа, 2020, 21:06

Полиция задержала мужчину, который на территории военного колледжа в Киеве наехал на трех курсанток

Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции .

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на курсанток. Трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

В воинской части по улице Зоологическая, 4а Toyota Prius переехал трех курсанток: у одной травматическая ампутация ног.