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Espreso.tvОбществоНаезд на курсанток в Киеве: полиция задержала водителя

Наезд на курсанток в Киеве: полиция задержала водителя

Полиция задержала мужчину, который на территории военного колледжа в Киеве наехал на трех курсанток

Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции .

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на курсанток. Трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

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