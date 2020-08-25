Латвия запретит въезд почти 30 белорусским чиновникам

25 августа, 2020, 20:15

Кабинет министров Латвии вводит запрет на въезд для почти 30 белорусским чиновникам, ответственным за возможную фальсификацию выборов и применение силы против митингующих в Беларуси

Об этом сообщает LETA.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, санкции коснутся чиновников, работающих в офисе президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете безопасности.

"Наша цель - санкции ЕС. Поэтому решение правительства основано не на национальном законе о санкциях, а на иммиграционном законе Мы не хотим подорвать единство ЕС в принятии таких решений путем введения точных санкций", - сказал Ринкевичс.

Полный список лиц, которым будет запрещен въезд в Латвию, будет объявлен 27 августа.

Санкции Евросоюза против Беларуси введут в отношении 15-20 человек.