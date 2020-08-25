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Espreso.tvОбществоЛатвия запретит въезд почти 30 белорусским чиновникам

Латвия запретит въезд почти 30 белорусским чиновникам

Кабинет министров Латвии вводит запрет на въезд для почти 30 белорусским чиновникам, ответственным за возможную фальсификацию выборов и применение силы против митингующих в Беларуси

Об этом сообщает LETA.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, санкции коснутся чиновников, работающих в офисе президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете безопасности.

"Наша цель - санкции ЕС. Поэтому решение правительства основано не на национальном законе о санкциях, а на иммиграционном законе Мы не хотим подорвать единство ЕС в принятии таких решений путем введения точных санкций", - сказал Ринкевичс.

Полный список лиц, которым будет запрещен въезд в Латвию, будет объявлен 27 августа.

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