Латвия запретит въезд почти 30 белорусским чиновникам
25 августа, 2020, 20:15
Кабинет министров Латвии вводит запрет на въезд для почти 30 белорусским чиновникам, ответственным за возможную фальсификацию выборов и применение силы против митингующих в Беларуси
Об этом сообщает LETA.
По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, санкции коснутся чиновников, работающих в офисе президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете безопасности.
"Наша цель - санкции ЕС. Поэтому решение правительства основано не на национальном законе о санкциях, а на иммиграционном законе Мы не хотим подорвать единство ЕС в принятии таких решений путем введения точных санкций", - сказал Ринкевичс.
Полный список лиц, которым будет запрещен въезд в Латвию, будет объявлен 27 августа.
- Санкции Евросоюза против Беларуси введут в отношении 15-20 человек.
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